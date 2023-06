POL-GT: Geschwindigkeitsmessungen im Kreis Gütersloh

Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (JP) - Lust in unser Team zu kommen? Für das Onlinebewerbungsverfahren zum Start 2024, welches zum 08.10.2023 endet, lädt der Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh Martin Wenker zu einer Informationsveranstaltung ein. Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 14.06.2023, um 18.00 Uhr in der Polizeiwache ...

mehr