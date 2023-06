Polizei Gütersloh

POL-GT: Genau mein Fall! Polizei NRW - Die Polizei Gütersloh wirbt für Nachwuchs

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (JP) - Lust in unser Team zu kommen? Für das Onlinebewerbungsverfahren zum Start 2024, welches zum 08.10.2023 endet, lädt der Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh Martin Wenker zu einer Informationsveranstaltung ein. Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 14.06.2023, um 18.00 Uhr in der Polizeiwache Gütersloh, Herzebrocker Straße 142, 33334 Gütersloh, statt.

Weiterhin bieten wir Interessierten nach Vereinbarung eine individuelle Beratung an. Themen werden die Bereiche Bewerbungs- und Auswahlverfahren der Polizei des Landes NRW sein. Außerdem sollen die verschiedenen Möglichkeiten innerhalb des Polizeiberufes und der Ablauf des dreijährigen dualen Studiums an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung erläutert werden.

Abiturienten und Absolventen der vollen Fachhochschulreife, die sich für einen spannenden, verantwortungsvollen und krisensicheren Beruf interessieren und das 37. Lebensjahr zum Einstellungstermin (1. September) noch nicht vollendet haben, können sich für die Veranstaltungen unter der Telefonnummer 05241 869-2277 oder per E-Mail an Personalwerbung.Guetersloh@polizei.nrw.de bis morgens um 09:00 Uhr für den jeweiligen Veranstaltungstermin anmelden. Im Rahmen eines Schulversuches können Interessierte mit mittlerem Schulabschluss das volle Fachabitur bei der Polizei erwerben. Unter bestimmten Bedingungen reicht auch eine abgeschlossene Berufsausbildung plus dreijähriger Tätigkeit in dem erlernten Beruf als Einstellungsvoraussetzung aus. Studiengebühren werden nicht erhoben. Ein Gehalt sorgt für eine finanziell abgesicherte Studienzeit.

Von den angehenden Polizisten werden Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, sicheres Auftreten, situationsangepasstes Verhalten und hohe Kommunikationsfähigkeit erwartet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell