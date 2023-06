Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit Verletzten

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (TP) - Am frühen Mittwochabend (07.06.2023) kam es um 18:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Versmolder Straße im Ortsteil Greffen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Harsewinkel die Versmolder Straße in Fahrtrichtung Greffen. Dort beabsichtigte er nach eigenen Angaben, ca. 300 m hinter der Vorbruchstraße, eine Sattelzugmaschine mit Auflieger zu überholen. Während des Überholvorgangs kam ihm ein 63-jähriger Motoradfahrer entgegen. Den Fahrer der Honda aus Versmold konnte der Unfallverursacher, offensichtlich bedingt durch den Verlauf einer leichten Rechtskurve am Unfallort, nicht wahrnehmen. In Höhe der Haus-Nr. 46 kam es dann, trotz eingeleiteter Ausweichmanöver, zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer zu Boden stürzte und schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Nach Erstversorgung durch den eingesetzten Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens am Unfallort, wurde der Versmolder zur weiteren Versorgung in ein Warendorfer Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Pkw Ford touchierte nach der Kollision noch einen Leitpfosten, kam dann zum Stillstand und wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Der Harsewinkeler begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide stark beschädigten Fahrzeuge wurden durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte abgestreut. Der Bereich der Unfallstelle musste für die Dauer von zwei Stunden, zum Zwecke der Unfallaufnahme, in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden kann derzeit nicht konkret beziffert werden, liegt aber über 10.000 EUR. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr.: 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell