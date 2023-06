POL-GT: 65-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte rückten am Montagabend (05.06., 18.00 Uhr) zu einem Wohnhausbrand am Wiedenlübbertsweg aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zeitnah löschen. Brandort war eine Wohnung in einem zum Garten gelegenen Anbau eines Wohnhauses. Durch das Feuer waren die Räume vollständig ausgebrannt. Bei der ersten Begehung der Wohnung fanden die Kräfte ...

