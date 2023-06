POL-GT: Kooperative Kontrollen des Hauptzollamts Bielefeld, der Bezirksregierung Detmold, des Ordnungsamts Gütersloh und der Kreispolizeibehörde Gütersloh Shisha-Bars und Gaststätten kontrolliert

Polizei Gütersloh

Gütersloh (FK) - Am Freitagabend (09.06., 18.30 - 00.00 Uhr) führte die Kreispolizeibehörde Gütersloh gemeinsam mit dem Hauptzollamt Bielefeld, der Bezirksregierung Detmold und dem Ordnungsamt Gütersloh in mehreren Lokalitäten rund um die Gütersloher Innenstadt Kontrollen durch. Diese sind Teil des Projekts "Sichere Innenstadt" und fanden in dieser Konstellation bereits mehrfach statt. Ziel der Kontrollen sind Überprüfungen hinsichtlich strafrechtlicher, steuerrechtlicher und arbeitsrechtlicher und ordnungsrechtlicher Verstöße.

Zunächst wurde ein Abhol- und Lieferdienst für Speisen am Kleeweg kontrolliert. In den Hinterräumen der Lokalität wurden zwei Schreckschusswaffen, gefälschte Impfausweise, sowie vier illegale Glücksspielautomaten sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

In einer Shisha-Bar an der Berliner Straße war der Notausgang verbarrikadiert. Gegen den Verantwortlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen den Betreiber einer Bar an der Pfälzer Straße wurde ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, da im Innenraum verbotenerweise eine Shisha samt Tabak verkauft worden ist.

Insgesamt wurden an dem Abend zehn Objekte angefahren und überprüft. Sechs Shisha-Bars, eine Spielothek und drei Gaststätten. Bis auf die Beanstandungen in den aufgeführten Lokalitäten wurden dabei keine weiteren Verstöße festgestellt. Die kooperativen Kontrollen werden unter Einbindung der unterschiedlichen Behörden und den damit verbundenen Fachkenntnissen, wie auch in der Vergangenheit, in unregelmäßigen Abständen fortgeführt.

