Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Abend des 14.04.2023 ereignete sich in der Käthe-Kollwitz-Straße in Pirmasens auf einem Parkplatz ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde die Fahrzeugfront eines geparkten Honda CR-V beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331 520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de|pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell