Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Unbelehrbarer Mann tritt gegen einfahrenden Zug und wird erfasst

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 1. Juli 2023 informierte eine Zugbegleiterin gegen 19:40 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Personenunfall auf Bahnsteig zwei am Magdeburger Hauptbahnhof. Eine sofort verständigte Streife begab sich umgehend zum Ereignisort, weitere Einsatzkräfte unterstützten bei den nachfolgenden polizeilichen Maßnahmen. Nach ersten Erkenntnissen saß eine männliche Person zunächst auf der Bahnsteigkante und ließ seine Beine ins Gleis baumeln. Ein in der Nähe befindlicher Mitarbeiter der Deutschen Bahn sprach die Person an und forderte ihn auf, sich unverzüglich aus den Gefahrenbereich zu begeben. Unvermittelt sprang der 42-Jährige auf, ins Bahngleis und kletterte vor Einfahrt des Zuges zurück auf den Bahnsteig. Bei der Zugeinfahrt trat der kroatische Staatsangehörige an den Zug heran und im Weiteren gegen eine Wageneinheit. Hierbei verlor er sein Gleichgewicht, fiel zwischen den Bahnsteig und den Zug und wurde einige Meter mitgeschliffen. Couragierte Reisende nahmen sich der Situation beherzt an und zogen jenen Mann aus dem Gefahrenbereich. Dieser war bei Bewusstsein und ansprechbar. Die vor Ort eingetroffenen Bundespolizisten forderten umgehend einen Notarzt und Rettungswagen an. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Betreuung gebracht. Aufgrund dieses tragischen Ereignisses waren die Bahngleise eins und zwei von 19:40 Uhr bis 20:17 Uhr für den nachfolgenden Zugverkehr gesperrt. Sieben Züge erhielten eine Verspätung von insgesamt 27 Minuten. Zudem viel ein Zug komplett aus. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut eindringlich darauf hin, dass Handlungen dieser Art lebensgefährlich sind!

