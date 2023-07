Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 29-Jähriger verletzt Sicherheitsmitarbeiter der Bahn und Bundes-polizistin

Halle/Saale (ots)

Ein verbal aggressiver Reisender fiel am Dienstag, den 4. Juli 2023, in den Vormittagsstunden einer Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle/Saale negativ auf. Aufgrund seines Verhaltens erhielt er einen Platzverweis. Diesen kam der 29-Jährige jedoch nicht nach, sondern trat wütend gegen eine Tür sowie einen Aschenbecher. Dies wurde durch die Bundespolizisten unterbunden. Nun trat er auch nach den Einsatzkräften und beleidigte sie massiv. Der Deutsche musste gefesselt und für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen werden. Auf dem Weg dorthin sperrte er sich, versuchte die Einsatzkräf-te zu beißen und griff sie an. Hierbei verletzte er eine 54-jährige Beamtin sowie einen Sicherheitsmitarbeiter der Bahn leicht. Glücklicherweise waren beide weiter dienstfähig. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Aufgrund dessen sowie der psychischen Verhaltensauffälligkeiten bei dem Tatverdächtigen wurde ein Arzt hinzugezogen. Dieser wies den Mann in ein entsprechendes Krankenhaus ein. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Widerstandes gegen- sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung.

