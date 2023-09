Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Verkehrsunfallflucht in der Mühltorstraße

Lambsheim (ots)

Am gestrigen Montag, den 25.09.2023 kam es zwischen 11:30 Uhr und 18:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mühltorstraße in Lambsheim. Die Geschädigte bemerkte einen Streifschaden im Bereich des linken hinteren Radkastens, als sie an ihr geparktes Fahrzeug, Marke Audi, zurückkehrte. Im o.g. Zeitraum touchierte der Fahrer mit einem vermutlich weißen Fahrzeug das geparkte Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zum Fahrzeug sowie zur Identität des Fahrers. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

