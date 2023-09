LPI-GTH: Berauscht unterwegs

Neudietendorf (ots) - Am Freitag, gegen 19:15 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen versuchten Einbruch in den alten Bahnhof Neudietendorf verständigt. Das Bahnhofsgebäude konnte den Einbruchsversuch widerstehen. Es wurde jedoch ein Fenster beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250,- Euro. Die Polizei Gotha bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0243252 (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha ...

