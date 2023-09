Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Motorrad kam es am späten Freitagnachmittag auf der L 1022. Der Lkw nutzte die Autobahnabfahrt Gerstungen aus Richtung Erfurt kommend. In dem sich der Ausfahrt anschließenden Kurvenbereich kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad Suzuki. Dessen 50-jähriger Fahrer wollte im Kurvenbereich nach links in Richtung Richelsdorf abbiegen. Der Motorradfahrer wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Höhe der Unfallschäden wurden aufgenommen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell