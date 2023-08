Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim/Bergstrasse (ots)

Am Dienstag, den 22.08.2023 zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, einen in der Tuchbleichstraße in Heppenheim abgestellten schwarzen VW Polo und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem VW Polo wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell