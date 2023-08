Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Hetzbach: Lenkrad und Airbag aus Auto ausgebaut

Oberzent (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (24.08.) haben sich Kriminelle in der Erbacher Straße an einem BMW zu schaffen gemacht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter Zugang in den Innenraum und bauten das Lenkrad sowie den Airbag aus. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

