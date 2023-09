Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Dudenhofen (ots)

Am 25.09.2023 gegen 10:08 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße Am Hofgraben, um über die Kreuzung Landauer Straße geradeaus in die Carl-Zimmermann-Straße zu fahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Landauer Straße. An der Kreuzung Carl-Zimmermann-Str./Landauer Str. übersah der Pkw-Fahrer den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 500 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell