Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebe lassen gestohlenes Leichtkraftrad zurück

Heinsberg (ots)

Diebe stahlen zwischen Mitternacht und 1 Uhr am Freitagmorgen (15. September) ein auf der Potsdamer Straße abgestelltes Leichtkraftrad der Marke Suzuki. Das Krad wurde am Morgen in der Nähe des Tatortes auf einem Wirtschaftsweg gefunden, wo die Täter es aus bislang unbekannten Gründen zurückließen.

