POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 38. Kalenderwoche

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Zwischen dem 14. September (Donnerstag), 20 Uhr, und dem 15. September (Freitag), 04.55 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in eine an der Bahnhofstraße gelegenen Bäckerei ein und durchsuchten das Ladenlokal nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

