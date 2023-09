Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter-Fahrer stürzt unter Alkoholeinfluss und verletzt sich schwer

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag (14. September) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen 17.40 Uhr mit einem E-Scooter auf der Borsigstraße aus Richtung Karl-Arnold-Straße kommend in Fahrtrichtung Unterbrucher Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich Borsigstraße/Unterbrucher Straße verlor er die Kontrolle über sein Elektrokleinstfahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da der 55-jährige Heinsberg unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Bei der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell