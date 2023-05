LPI-G: Zeugen nach Jagdwilderei gesucht

Altenburg (ots) - Schmölln: Unbekannte schmierten offenbar mit Kohle/Holzkohle einen 6x1,5 großen Schriftzug an die Außenwand eines Gebäudes in der Bergstraße in Altenburg und verursachten so Sachschaden. Der Schriftzug wurde von Verantwortlichen entfernt. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: ...

