Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nummer 258 vom 16.09.2023

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Waldfeucht - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 15.09.2023, um 11:45 Uhr, kam es in Waldfeucht auf der L228 (Teilstück Oberlieck/Selsten) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, unter Beteiligung eines Krades und eines landwirtschaftlichen Gespanns. Ein 36 Jahre alter Kradfahrer aus Baarlo/NL und eine 37 Jahre alte Sozia aus Baarlo/NL, befuhren mit dem Krad die L228 von Oberlieck in Richtung Selsten. In gleicher Richtung fuhr ein landwirtschaftliches Gespann, welches von einem 43 Jahre altem Mann aus Merzenich geführt wurde. Vor dem Ortseingang Selsten bog das Gespann nach links in einen Feldweg ein. In diesem Moment setzte der Kradfahrer zum Überholen des Gespanns an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Gespann. Durch den Zusammenstoß wurden der Kradfahrer und seine Sozia schwer verletzt. Der Kradfahrer wurde mittels Rettungswagen zum Krankenhaus Heinsberg verbracht. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber der Uniklinik Aachen zugeführt. Bei beiden Personen besteht keine Lebensgefahr. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme war die L228, an der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen, bis 14:50 Uhr, gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell