Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfall auf der B 27

Ludwigsburg (ots)

Rund vier Stunden lang musste die rechte Spur der Bundesstraße 27 kurz nach der Anschlussstelle in Richtung Tamm am Mittwochmorgen (09.08.2023) gesperrt werden. Grund hierfür war ein Unfall, der sich gegen 07.00 Uhr in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen ereignete. Eine 23 Jahre alte Mazda-Lenkerin war aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mitteilleitplanke geprallt. Der Mazda drehte sich in der Folge um die eigene Achse und blieb quer auf der rechten Spur stehen. Die 23 Jahre alte Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

