Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Brand in Waschküche

Ludwigsburg (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstagabend (08.08.2023), kurz nach 21.00 Uhr, in den Öhlisbrunnenweg in Bondorf, nachdem dort zunächst ein Küchenbrand gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer in der Waschküche des Wohnhauses ausgebrochen war. Zu diesem Zeitpunkt befand sich lediglich eine 65 Jahre alte Bewohnerin im Haus. Diese konnte den Brand selbst löschen. Vermutlich zog sie sich hierbei eine Rauchgasvergiftung zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Bügeleisen geschmort hatte. Die Ursache hierfür konnte bislang nicht geklärt werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr belüfteten das Haus. Teilweise wurden die Wände der Waschküche durch Ruß beschädigt. Darüber hinaus wurde nach derzeitigem Kenntnisstand das Bügeleisen zerstört. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

