Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: 78-Jährige bei Handtaschenraub leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter hatte es am Montag (07.08.2023) kurz nach 13:00 Uhr in Gerlingen auf die Handtasche einer 78-jährigen Frau abgesehen. Die Rentnerin ging zu Fuß auf dem Gehweg der Obertorstraße und hatte eine Handtasche sowie einen kleinen Rollkoffer bei sich. Der Unbekannte näherte sich der Frau von hinten, riss ihr gewaltsam die Handtasche aus der Hand und rannte anschließend die Obertorstraße entlang in Richtung Gündlensbachweg. Das 78-jährige Opfer verlor durch das Entreißen der Tasche das Gleichgewicht, stürzte und zog sich dabei teilweise blutende Verletzungen an den Knien sowie am Kopf zu. Passanten kamen der Frau zu Hilfe und verständigten die Polizei. Bei der daraufhin sofort eingeleiteten Fahndung konnten keine Hinweise auf den Täter erlangt werden. Die Handtasche der Seniorin wurde in der Otto-Schöpfer-Straße in Gerlingen aufgefunden, die ursprünglich darin befindliche Geldbörse mit etwa 30 Euro Bargeld fehlte. Der unbekannte Täter soll etwa Mitte 30 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein, möglicherweise mit einem dunkelgrauen Jogginganzug. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

