Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen, vom Samstag, den 21.01.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

1. Transporter brennt - Maintal Dörnigheim

Der Feuerwehr wurde am Freitag, gegen 16.30 Uhr, ein brennendes Fahrzeug in der Industriestraße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Transporter bereits im Vollbrand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Der Fahrer des VW-Crafter konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Seinen Angaben zu Folge bemerkte er während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Motorraum. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

kein Beitrag

Offenbach am Main, 21.01.2023, Pradel, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell