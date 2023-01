POL-OF: Infoabend für Berufsumsteiger - Den Traum vom Polizeiberuf doch noch verwirklichen?! und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Infoabend für Berufsumsteiger - Den Traum vom Polizeiberuf doch noch verwirklichen?!

(cw/kk) Einen "Infoabend für Berufs-Umsteiger" bietet die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südosthessen am Donnerstag, 16. Februar 2023 an. Die Veranstaltung findet von 18 bis 21.30 Uhr im Präsidium, Spessartring 61, Offenbach statt. Das Angebot richtet sich an Personen, die schon im Berufsleben stehen oder derzeit noch studieren.

Bereits die Schule verlassen und in einem Beruf tätig, der einen vielleicht doch nicht in Gänze erfüllt? Den Wunsch zur Polizei zu gehen aufgeschoben oder verdrängt, weil private Dinge im Wege standen und man gefühlt einfach zu alt für eine Bewerbung war?

Das Höchstalter für eine Bewerbung bei der Polizei Hessen liegt bei 36 Jahren am Tag der Einstellung.

Wenn Sie innerlich mit dem Kopf nicken und die grundsätzlichen Anforderungen (karriere.polizei.hessen.de) erfüllt sind, sollten Sie sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen. Die Polizei bietet am frühen Abend einen Beruf zum Anfassen an. Neben der kurzen Darstellung der unterschiedlichen, facettenreichen Aufgaben innerhalb der Behörde, berichten Frauen und Männer der Schutz - und Kriminalpolizei authentisch über ihre Arbeit und Erfahrungen im Alltag. Im Anschluss bieten wir den Sporttest aus dem Eignungsauswahlverfahren zum Testen der eigenen Fitness an. Einstellungsberater Christopher Wenzel sagt: "Das Angebot richtet sich an Interessierte, die die Schule bereits verlassen haben und die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Polizeiberuf erfüllen. Meine Kollegin Kirsten Krüger und ich freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen." Hinweis: Anmeldungen bitte mit Personalien, Anschrift und Telefonnummer an einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de.

1. Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem Audi geben? - Hanau/Lamboy

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmittag in der Lamboystraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 12.15 Uhr befuhr ein 77 Jahre alter Lastkraftwagen-Fahrer den rechten der beiden Fahrstreifen der Lamboystraße in Richtung Friedrich-Engels-Straße, als ihn ein Audi links überholte. Nach dem Überholvorgang wechselte der Wagen in Höhe der Einmündung Paul-Ehrlich-Straße offensichtlich zu knapp auf die rechte Fahrspur. Nach Angaben des 77-Jährigen musste er ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem dunkelblauen Auto zu vermeiden. Hierbei touchierte der Brummi einen in Höhe der Hausnummer 12 geparkten VW Golf. Die Audi-Fahrerin, bei der es sich um eine ältere Dame mit blonde Haaren gehandelt haben soll, fuhr mit ihrem Fahrzeug davon. In dem Audi saß auf dem Beifahrersitz eine Person, die bislang nicht näher beschrieben werden konnte. An dem weißen Laster und dem grauen Golf entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle - Nidderau/Windecken

(mm) Ein etwa 1,70 Meter großer, mit einem Schal vermummter Räuber hat am Donnerstag in den Abendstunden eine Tankstelle in der Eugen-Kaiser-Straße (40er-Hausnummern) in Windecken überfallen. Der circa 25 Jahre alte Täter betrat gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum und forderte mit tiefer Stimme die Angestellte unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des Bargelds aus der Kasse auf. Mit der Beute, darunter Münzgeld, flüchtete er in Richtung Heldenbergen. Während des Überfalls war der Täter mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer Jogginghose und Turnschuhen bekleidet. Der Schal war schwarz/weiß/grau kariert. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

