Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach und -Flacht: Einbrüche

Ludwigsburg (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen vermutlich dieselben Täter in das Firmengebäude eines Busunternehmens in der Grabenstraße in Weissach und in ein Kosmetikstudio in der Weissacher Straße in Flacht ein. In beiden Fällen wurde ein Fenster aufgehebelt, um ins Innere vorzudringen. Die Einbrüche wurden jeweils am Montagmorgen festgestellt. Im Falle des Busunternehmens hatten sich die Täter Zutritt in den Bürobereich verschafft, den sie nahezu vollständig durchsuchten und zwei Geldkassetten in blau und schwarz entwendeten. Diese ließen die Unbekannten in unmittelbarer Nähe zum Tatort zurück, wo sie ein Passant entdeckte, der die Polizei verständigte. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen dreistelligen Betrag beziffert. Im Kosmetikstudio durchsuchten die Diebe den Kassenbereich. Sie stahlen ebenfalls Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Insgesamt stahlen die Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Rutesheim zu melden.

