POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg:

BAB 81/Böblingen: 29-jähriger Sattelzuglenker nach tödlichem Unfall vom 2. Mai an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb in Untersuchungshaft

Am 2.Mai 2023 ereignete sich gegen 10.40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Mann tödliche Verletzungen erlitt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5499565).

Der zum Unfallzeitpunkt noch 28 Jahre alte Tank-Sattelzuglenker, der vermutlich einen Warnanhänger übersehen und in der Folge den Unfall verursacht hatte, befindet sich seit Montag (07.08.2023) in Untersuchungshaft. Zuvor war der Mann, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat und sich bis dato in einer Klinik befand, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt worden. Der Richter erließ den Haftbefehl wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung und in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung, setzte ihn in Vollzug und wies den 29-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

