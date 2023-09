Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 259 vom 17.09.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Übach-Palenberg, Diebstahl eines Kleinkraftrads

Ein auf dem Baesweilerweg abgestelltes Kleinkraftrad wurde in der Zeit vom 15.09.2023, 21:00 Uhr bis 16.09.2023, 14:00 Uhr, entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfälle

Geilenkirchen, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 16.09.2023 gegen 20:36 Uhr kam es an der Einmündung L 47 / B 56 zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Pkw´s. Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Heinsberg befuhr die L 47 aus Richtung Gillrath in Richtung Geilenkirchen und wollte nach links auf die B 56 abbiegen. Hierbei übersah sie die das entgegenkommende Fahrzeug einer 29-jährigen aus dem Selfkant. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde die 29-jährige leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Die L 47 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Wassenberg, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 73-jähriger Wassenberger befuhr mit seinem Kleinkraftrad am 16.09.2023, 13:50 Uhr, die Gladbacher Straße in Richtung Erkelenzer Straße. Am dortigen Kreisverkehr stürzte er und wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell