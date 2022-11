Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Baumaschinen und Diesel von Baustelle

Hildesheim (ots)

Giesen -Groß Förste (TK) In der Zeit von Freitag, 25.11.2022, 14.30 Uhr, bis Montag, 28.11.2022, 07.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle in der Burgstraße. Unbekannte Täter brachen in diesem Zeitraum Baucontainer auf, nachdem sie zuvor einen Radlader zur Seite gefahren hatten, der vor den Containern geparkt war. Aus den Containern wurden diverse Baumaschinen entwendet. Aus einen im Bereich der Baustelle abgestellten Bagger wurden ca. 250 Liter Diesel entwendet. Der hierbei entstandene Schaden wird vorläufig auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell