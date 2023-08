Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diesel aus Bagger gepumpt + Mülltonnen umgeworfen- Auto beschädigt + Auto gegen Hauswand + Wohnung in Vollbrand- Kriminalpolizei ermittelt + Fahrraddieb am Werk

Friedberg (ots)

Ranstadt-Ober-Mockstadt: Diesel aus Bagger gepumpt

Unbekannte öffneten zwischen Freitag (28.07.2023), 18:00 Uhr und Montag (31.07.2023), 07:00 Uhr den Tankdeckel eines Baggers und entwendeten den darin befindlichen Diesel Treibstoff. Der gelbe "New Holland" Bagger stand auf einem Baustellengelände in der Straße "Im Hammer". Rund 150 Liter Diesel pumpen die Diebe ab und flüchteten unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Polizeistation Büdingen bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Baustellengeländes gemacht haben, sich unter Tel: (06042) 964-0 zu melden.

Rosbach v.d. Höhe-Ober-Rosbach: in VW und Subaru gegriffen

Einen roten Golf durchwühlten Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Fuhrstraße. Im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr am Freitag (28.07.2023) und 08:00 Uhr am Montag (31.07.2023) öffneten sie den VW und griffen in den Pkw. Mit einer geringen Menge Bargeld flüchteten die Täter. In der Preulgasse stahlen Unbekannte ebenfalls eine geringe Menge Bargeld aus einem weißen Subaru. Dieser parkte zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr und Montagfrüh, 07:45 Uhr, auf einem Parkplatz in der Preulgasse. Hinweise erbittet in beiden Fällen die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg- Mülltonnen umgeworfen- Auto beschädigt

Rund 1.500 Euro wird die Reparatur an einem 4-er BMW kosten, den ein Unbekannter hinterließ. Zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr zog, gestern Morgen (31.07.2023), ein Vandale durch die Homburger Straße und warf Mülltonnen um. Durch eine Tonne wurde der graue BMW beschädigt. Hinweise zu dem bislang Unbekannten erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Nidda- Auto gegen Hauswand

Ein 26-Jähriger war gestern Abend (31.07.2023), um 21:45 Uhr, mit seinem Peugeot auf der Straße "Auf den Graben" in Richtung Raun unterwegs. In Höhe der Hausnummer 8 verlor er die Kontrolle über seinen grauen 207 und krachte frontal gegen die dortige Hauswand. Der Peugeot hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an der Hauswand wird mit 500 Euro beziffert.

Rosbach v.d. Höhe- Rodheim v.d. Höhe - 30.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor gestern Abend (31.07.2023) ein 81-Jähriger die Kontrolle über seinen Mazda und krachte in einen geparkten Mini. Der aus dem Wetteraukreis stammend Mazda-Fahrer war gemeinsam mit seiner Ehefrau gegen 18:40 Uhr auf der Waldstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 17 kollidierte der rote Cx30 mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Mini One. In dessen Folge überschlug sich der Mazda und kam auf dem Dach zum Erliegen. Rettungskräfte, sowie die Feuerwehr kamen zum Einsatz und befreiten das Ehepaar aus dem Cx30. Die 79-jährige Beifahrerin, sowie der 81-jährige Fahrer wurden verletzt in Krankenhäuser verbracht. Beide Autos wurden erheblich beschädigt abgeschleppt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 30.000 Euro.

Bad Vilbel- Wohnung in Vollbrand- Kriminalpolizei ermittelt

Heute (01.08.2023) in den frühen Morgenstunden (06:20 Uhr) meldete ein Zeuge bei der Polizei, dass Rauch aus einer Wohnung im Hollerweg steige. Beim Eintreffen der Polizei, sowie der Feuerwehr stand besagte Wohnung bereits in Vollbrand. Der Mieter hatte sich selbstständig aus der Wohnung gerettet und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf mehrere hunderttausend Euro. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Brandermittler der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen.

Bad Vilbel - Fahrraddieb am Werk

Mit einem Damenrad flüchtete ein Dieb am Montagabend (31.07.2023) von einem Hof in der Großgasse. Dort stand das schwarze Damenrad mit einem Kettenschloss zwischen dem Hinterrad und dem Rahmen gesichert. Der Dieb ging auf den Hof und schnappte sich das Bike samt Kettenschloss. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Diebstahl und verfolgte den Unbekannten, der entlang der Nidda in südliche Richtung floh. Im Bereich des Industriegebietes "Dögelmühle" verlor er den 20-25 Jahre alten, laut Zeugenaussagen "südländisch" aussehenden Mann mit kurzen schwarzen Haaren und schwarzem Drei-Tage-Bart, aus den Augen. Der Langfinger war mit einer dunklen Jacke, schwarzer Hose und hellen Schuhen bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise:

- Wer kann Hinweise zur Identität des Fahrraddiebes geben? - Wem ist der Fahrraddieb auf seiner Flucht aufgefallen? - Wer kann Hinweise zum Verbleib des 400 Euro teuren Damenrads geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

