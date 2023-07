Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wöllstadt-Nieder-Wöllstadt: Geldautomat in Nieder-Wöllstadt gesprengt

Polizei bittet um Mithilfe

Friedberg (ots)

Wöllstadt-Nieder-Wöllstadt:

Heute Morgen (31.07.2023) in den frühen Morgenstunden lösten Geldautomatensprenger den Alarm der Volksbankfiliale in der Straße "Am Lachgraben" aus. Gegen 04:30 Uhr brachten die Täter ein bisher nicht bekanntes Sprengmittel zur Detonation. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld erbeuteten. Nach ersten Erkenntnissen flohen die Automatensprenger mit einem Fahrzeug vom Tatort.

Angaben zu den Sach- und Gebäudeschäden können momentan nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Täter gegen 04:30 Uhr an der Volksbankfiliale in der Straße "Am Lachgraben" beobachtet? - Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wem ist nach 04:30 Uhr ein schnell fahrendes Fahrzeug in Richtung Ober- Wöllstadt fahrend aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

