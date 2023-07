POL-WE: + Aus Garage in Butzbach bedient + Dreister Fahrraddiebstahl in Büdingen + Fahrradschloss in Hirzenhain geknackt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Butzbach: Diebe bedienen sich aus Garage -

Nach einem Diebstahl aus einer Garage in der Straße "Hinter der Burg", bittet die Polizei um Mithilfe. Heute Morgen, gegen 03.20 Uhr meldete ein Anwohner mehrere Personen, die mit einem Poket-Bike, einem Motorrad und zwei Fahrrädern in Richtung des KIK Markt unterwegs waren. Eine Streife fand dort lediglich das Poket-Bike auf. Personen oder die anderen Fahrzeuge waren nicht mehr dort. An der Anschrift des Besitzers stand das Gargentor und die Türen des darin stehenden Pkw offen. Es stellte sich letztlich heraus, dass sich Diebe Zutritt zu der Garage verschafft, den Wagen geöffnet und das Poketbike, die Yamaha sowie zwei E-Bikes mitgenommen hatten. Letztlich lag die Yamaha auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes und die beiden Fahrräder im Gebüsch an der Ostumgehung, in Höhe des Rockenberger Weges. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zu den Personen machen? Wem ist die Gruppe im Stadtgebiet, insbesondere im Bereich der Straße "Hinter der Burg" oder an der Ostumfahrung noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730.

Büdingen: Dreister Diebe greift sich Rad -

Im Hans-Merian-Ring schlug am frühen Donnerstagmorgen ein Fahrraddieb zu. Gegen 05.00 Uhr holte der Besitzer sein anthrazitfarbenes E-Bike der Marke "Focus" aus der Garage und stellte es für einen kurzen Moment hinter einem Wohnwagen ab. Bis er keine fünf Minuten später zurückkehrte, hatte sich der Dieb dieses bereits geschnappt und war fortgefahren. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des rund 3.200 Euro teuren E-Bikes nimmt die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Hirzenhain: Fahrrad gestohlen -

Mit einem Carbon-Mountainbike im Wert von rund 2.600 Euro suchten Diebe in der Karl-Birx-Straße das Weite. Am Dienstagabend, zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr schloss der Besitzer sein Bike an einem Zaun der Kirche fest. Der Täter durchtrennte das Stahlseil und nahm das Mountainbike mit. Zeugen, die den Täter beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

