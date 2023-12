Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Hebelversuche + Schmierereien an Sporthalle + Transport exotischer Tiere kontrolliert

Friedberg (ots)

Friedberg- Ockstadt: Hebelversuche

Schäden in unbekannter Höhe an der Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Bachgasse zeugen von einem Einbruchsversuch, der zwischen 19 Uhr am Mittwoch, 20. Dezember, und 11.30 Uhr am Donnerstag stattfand. Ob der Dieb die Tür nicht aufbekam oder bei seinem Vorhaben gestört wurde und deswegen abbrach, lässt sich vermutlich nicht mehr klären. In das Haus kam der Kriminelle jedenfalls nicht. Die Friedberger Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel: Schmierereien an Sporthalle

Mehrere Schriftzüge in verschiedenen Farben hinterließen Unbekannte an der Sporthalle in der Saalburgstraße. Die Schmierereien entstanden zwischen Freitag, 16. Dezember, 13.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Der dadurch entstandene Schaden dürfte etwa 500 Euro hoch sein. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

A5: Transport exotischer Tiere kontrolliert

Auf der Tank- und Rastanlage Wetterau an der A5 Richtung Kassel kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen am Donnerstag, 21. Dezember, gegen 10 Uhr einen Sprinter. Durch ein Hinweisschild hinten am Fahrzeug erwarteten die Beamten bereits lebende Tiere- nicht unbedingt ungewöhnlich auf der Autobahn. Etwas überrascht waren sie dann doch, als der Fahrer ihnen berichtete, 14 Lemuren aus einem Zoo sowie einen Balistar, zwei Straußwachteln und einen Nachtaffen zu transportieren. Zur weiteren Begutachtung zogen die Beamten das Veterinäramt hinzu, das schnell am Kontrollort eintraf. Alle Tiere waren vorbildlich mit Wasser und Futter versorgt, lediglich die Ladungssicherung der Transportboxen und die Luftzirkulation für die Tiere war verbesserungswürdig. Nach erfolgtem Umstapeln und besserer Sicherung durfte der Fahrer wieder weiter. Leider standen die Exoten für kein Foto zur Verfügung.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

