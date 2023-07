Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Kollision beim Ausparken.

Lippe (ots)

Auf der Rintelner Straße ereignete sich am Sonntagmittag (02.07.2023) gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 32-Jähriger aus Dörentrup parkte seinen Renault Clio zunächst am rechten Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen. Anschließend beabsichtigte er seine Fahrt in Richtung Langenholzhausen fortzusetzen. Beim Ausparken war seine Sicht jedoch durch ein Fahrzeug hinter ihm eingeschränkt, so dass er sich langsam in die Fahrbahn hineintastete. Zeitgleich fuhr eine 34-Jährige aus Detmold mit ihrem 3er BMW auf der Rintelner Straße - ebenfalls in Richtung Langenholzhausen - als der Renault für sie unerwartet auf der Straße erschien und sie einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Der Wagen des 32-Jährigen wurde durch den Aufprall wieder zurück auf den Parkstreifen katapultiert; er und die beiden weiteren Insassen blieben unverletzt. Die BMW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen-Team ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos, an denen insgesamt Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

