POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Einbrecher läuft fluchtartig vom Tatort davon.

Lippe (ots)

In der Albert-Schweitzer-Straße brach ein bislang Unbekannter am späten Samstagabend (01.07.2023) in ein Einfamilienhaus ein. Wie genau er sich Zutritt zum Haus verschaffte, ist noch unklar. Im Inneren durchwühlte der Täter ein Zimmer auf der Suche nach Diebesgut. Als die Familie gegen 22:25 Uhr zu ihrem Haus zurückkehrte, stürmte der Einbrecher aus der Haustür und flüchtete in Richtung Wilhelm-Mellies-Straße. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80 - 1,90 m groß, Bart, schwarze Jacke, blaue Jeans, weiße Schuhe. Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

