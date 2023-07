Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Ladendieb durch schlechten Wurf auf frischer Tat ertappt.

Lippe (ots)

Am Samstagmittag (01.07.2023) wurde die Polizei zu einem versuchten Ladendiebstahl in einen Baumarkt in die Otto-Hahn-Straße gerufen. Dort beobachtete ein 22-jähriger Mitarbeiter des Marktes gegen 14:15 Uhr einen Mann dabei, wie er im Bereich des Freigeländes versuchte einen Rucksack über den Zaun zu werfen. Dies gelang ihm jedoch nicht, so dass der Rucksack wieder vor den Zaun in den Verkaufsbereich fiel. Nachdem er den Mann auf sein verdächtiges Handeln angesprochen hatte, versuchte dieser aus dem Geschäft zu flüchten. Der Zeuge hinderte ihn daran und sorgte dafür, dass die Polizei gerufen wurde. Als die Einsatzkräfte vor Ort erschienen, konnte sich der Ladendieb nicht ausweisen, so dass er zur Identitätsfeststellung mit zur Salzufler Wache genommen wurde. Dort stellte sich heraus, dass der 40-Jährige keinen festen Wohnsitz hat und nach eigenen Angaben in Kürze nach Georgien ausreisen wolle. In seinem Rucksack befand sich Diebesgut im Wert von rund 160 Euro, welches wieder an den Baumarkt ausgehändigt wurde. Der 40-Jährige musste eine Sicherheitsleistung zahlen.

