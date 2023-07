POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Einbruchsversuch in Gartenlaube von Seniorenheim.

Lippe (ots) - Am Freitagabend (30.06.2023) ereignete sich an der Einmündung Linderbrucher Straße/Hüttenhau ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 66-Jährige aus Bad Salzuflen war gegen 18 Uhr mit seiner Suzuki auf der L 861 in Richtung Bistrup unterwegs. Kurz vor der Einmündung Hüttenhau bog eine 57-Jährige aus Salt Lake City (USA) mit ihrem Audi Q2 nach links auf die Straße ein, ...

