Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Einbruch in Schuppen

Lippe (ots)

(BB) Am Donnerstagvormittag des 29.06.2023 erhielt die Leitstelle der Polizei Lippe Kenntnis über einen Einbruch in Schlangen, Finkenweg. Der 58-jährige Geschädigte teilt der Polizei in diesem Gespräch mit, dass er einen Garten etwas außerhalb des Ortskerns von Schlangen besitzt. Dieser dient u.a. einem Wohnwagen als Abstellplatz sowie einem Schuppen als Lagerort. Vor Kurzem wurde der Geschädigte bereits Opfer eines Diebstahls an dem Wohnwagen. In dem Zeitraum vom 28.06.2023, 23.59 Uhr bis 29.06.2023, 10:40 Uhr brachen unbekannte Tatverdächtige nun das Vorhängeschloss an dem Schuppen auf und entwendeten dort mehrere Gartengeräte. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell