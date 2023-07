Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit Flucht

Lippe (ots)

(BB) Am Freitag, dem 30.06.2023 um 22:35 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei in Detmold Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Flucht in Detmold-Mosebeck, Barntruper Straße Zur Unfallzeit befuhr eine 22-jährige Blombergerin mit ihrem Pkw, Opel Adam, Farbe weiß, die Barntruper Straße in Detmold zwischen den Ortsteilen Mosebeck und Brokhausen von Cappel in Fahrtrichtung Detmold. In Höhe der Hausnummer 154 besteht eine bauliche Fahrbahnverengung. An dieser kam der 22-Jährigen ein Pkw, Mercedes CLA, Farbe grau entgegen, welcher wartepflichtig gewesen wäre. Der Fahrzeug-Führer des Mercedes kam seiner Wartepflicht nicht nach. Obwohl die 22-Jährige ihr Fahrzeug verzögerte und an den rechten Fahrbahnrand lenkte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit ihren jeweils linken Außenspiegeln. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne die notwendigen Angaben zu seiner Person und seinem Fahrzeug zu machen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang gemacht haben oder denen ein entsprechendes Fahrzeug aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

