POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit Personenschaden

(BB) Am Freitag, dem 30.06.2023 um 20:41 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei in Detmold Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Detmold, Einmündungsbereich Thusneldastraße und Industriestraße. Ein 34-jähriger Detmolder befuhr mit seinem PKW die Industriestraße in Richtung Paulinenstraße. Um in die Thusneldastraße abzubiegen, ordnete er sich links auf der Fahrbahn ein. Im Abbiegevorgang übersah er einen entgegenkommenden 17-jährigen Detmolder auf seinem Leichtkraftrad. Der 17-Jährige konnte sein Leichtkraftrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr seitlich in den Pkw des 34-Jährigen hinein. Der 17-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde mittels eines Krankenwagens in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Das Leichtkraftrad wurde abgeschleppt. Der 34-Jährige blieb unverletzt und sein PKW blieb fahrbereit. Zeugen, die im o.g. Zeitraum Beobachtungen im Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

