POL-KI: 221215.1 Schwentinental: Polizei führte Verkehrskontrolle in Schwentinental durch

Kiel (ots) - Bereits am 08.11.2022 kam es in Kiel-Düsternbrook zu einer Verkehrsunfallflucht. Das Polizeibezirksrevier Kiel sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Am Dienstag, 08.11.2022, im Zeitraum von 14:50 Uhr bis 16:55 Uhr, stellte eine Geschädigte ihren schwarzen PKW der Marke VW Golf im Düsternbrooker Weg gegenüber der Hausnummer 20 unbeschädigt auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung ...

mehr