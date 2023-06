Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Senioren von Betrüger im eigenen Haus bestohlen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag (29.06.2023) zwischen 13 und 14 Uhr wurde ein älteres Ehepaar in der Torfkuhle Opfer eines Betrügers. Während sie im Garten saßen, sprach sie ein unbekannter Mann von der Straße an und fragte, ob sie alte Gegenstände besitzen würden, die er ihnen abkaufen könne. Gemeinsam betraten sie mit dem Fremden ihr Haus. Unter einem Vorwand lenkte er das Ehepaar ab, um Schränke auf der Suche nach Beute zu durchwühlen. Er entwendete eine Kassette mit diversem Schmuck und verließ das Haus unbemerkt in unbekannte Richtung. Erst als die Senioren merkten, dass der Betrüger verschwunden war, fiel ihnen der Diebstahl auf. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,70 m groß, 30 - 40 Jahre alt, dunkle Kleidung, dunkle Schirmmütze, dunkler Mundschutz, dunkler Teint, sprach akzentfrei Deutsch. Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich der Torfkuhle verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte telefonisch unter 05222 98180 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung.

