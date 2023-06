POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl aus Eier-Verkaufsautomaten.

Lippe (ots) - In der Breitenheider Straße schlugen bislang Unbekannte zwischen Dienstagmittag und Mittwochvormittag (27./28.06.2023) eine Scheibe am Bürogebäude der Kirchengemeinde ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter der Telefonnummer 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: ...

