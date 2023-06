Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. 206 Fahrzeuge bei Geschwindigkeitskontrolle zu schnell unterwegs.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (29.06.2023) führte der Verkehrsdienst der lippischen Polizei in Lockhausen an der Leopoldshöher Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von sechs Stunden wurden insgesamt 1400 Fahrzeuge gemessen. Davon fuhren 206 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell. 43 Personen erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen, da sie teilweise mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Drei Personen erwartet ein Fahrverbot von teils mehrmonatiger Dauer.

Trauriger Höhepunkt war ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Herford. Dieser war samt Sozius mit einer 1000er Yamaha in Richtung Leopoldshöhe unterwegs, überholte innerhalb der Ortschaft ein Auto und wurde bei erlaubten 50 km/h mit 132 km/h gemessen. Ihn erwartet als Konsequenz ein mindestens dreimonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von mindestens 700 Euro.

Zu schnelles Fahren ist immer noch ein Hauptgrund für schwerste Verletzungen bei Verkehrsunfällen auf lippischen Straßen. Für die Sicherheit der lippischen Bürgerinnen und Bürger führt die Polizei Lippe daher auch weiter unangekündigt an verschiedenen Stellen im Kreisgebiet Geschwindigkeitsmessungen durch. Bitte fahren Sie stets vorsichtig und nicht zu schnell - kommen Sie lieber ein paar Minuten zu spät an Ihrem Ziel an, aber dafür gesund und unverletzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell