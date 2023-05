Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Aktuell Betrugsmasche in Schwerin - Mitarbeiter vom LKA

Schwerin (ots)

Heute Vormittag meldeten sich bereits mehrere Personen bei der Polizei in Schwerin und erzählten von derselben Betrugsmasche. Glücklicherweise sind bisher nur Versuchsstraftaten bekannt. Der Anrufer habe sich in allen Fällen als ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes (LKA) ausgegeben und versuchte die Bankdaten der Geschädigten in Erfahrung zu bringen. Die Daten wären notwendig, um eine Kaution zu erheben, da sonst eine Freiheitsstrafe zu erwarten wäre. Bei dieser Herangehensweise handelt es sich um eine Betrugsmasche. Die Polizei erinnert daran, dass keine persönlichen Daten, dazu gehören Bankdaten, fremden Personen am Telefon zu übermitteln. Sollten Sie bereits auf derartige Telefonate und Forderungen eingegangen sein, informieren sie die örtliche Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell