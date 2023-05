POL-SN: Schweriner Polizisten unterwegs in Kindergärten Teil 3

Polizeiinspektion Schwerin

Den jüngsten Mitgliedern unserer Gemeinschaft grundlegende Verkehrssicherheit beizubringen und ihr Bewusstsein für die Straßenregeln zu stärken, das ist Teil der Schweriner Polizeiarbeit. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Kindergärten werden speziell geschulte Polizeibeamte als "Kindergarten-Cops" in den Einrichtungen eingesetzt, um den Kindern auf interaktive Weise die Grundlagen der Verkehrserziehung beizubringen. Schaue ich erst nach links oder rechts? Wie verhalte ich mich an einer unübersichtlichen Stelle - Stichwort: parkende Autos am Straßenrand? Kinder haben im Vergleich zu Erwachsenen eine verzögerte Reaktionszeit sowie ein anderes Gefahrenbewusstsein und lassen sich entsprechend leichter ablenken. Für Kinder ist es umso wichtiger, an einer Straße stehen zu bleiben, um zu schauen, ob die Straße zum Überqueren wirklich frei ist. Die Polizei ist davon überzeugt, dass die Verkehrserziehung bei Vorschulkindern einen positiven Einfluss auf ihr späteres Verhalten im Straßenverkehr haben wird, über die gesamte Schulzeit und darüber hinaus. Die Grundlagen des richtigen Verhaltens zu festigen ist fortdauernde Aufgabe der Familien und Erzieher der Kinder. Größere Geschwister und Erwachsene fungieren als Vorbilder und sollten sich in der alltäglichen Straßenverkehrsnutzung dessen Bewusst sein.

