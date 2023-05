Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrerin nach Unfall verletzt

Schwerin (ots)

Nach einem Unfall am gestrigen Tage ist erneut eine Radfahrerin verletzt worden. Ereignet hat sich der Zusammenstoß in der Lagerstraße in der Werdervorstadt gegen 11:45 Uhr. Ein 46-jähriger Autofahrer kreuzte den Weg der 84-jährigen Radfahrerin, es kam zum Zusammenstoß und zum Sturz der Radfahrerin, die verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache und hat die Ermittlungen eingeleitet. Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell