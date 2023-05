Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unbekannter Tatverdächtiger nach räuberischem Ladendiebstahl flüchtig: Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

In Schwerin kam es am gestrigen Tage zu einem Ladendiebstahl, zu dem die Kriminalpolizei nun Zeugen sucht: Gegen 15.30 Uhr wurde das Sicherheitspersonal eines Supermarktes am Grünen Tal auf einen Mann aufmerksam, der augenscheinlich Waren eingesteckt hatte. Als der Tatverdächte angesprochen wurde, griff er die Sicherheitskraft körperlich an und suchte daraufhin das Weite.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, von schlanker/ dünner Statur, bekleidet mit dunkler Jogginghose, schwarzer Jacke, hatte schwarzen Rucksack bei sich und trug an der Hand einen Verband.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen und/ oder zur Tat machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell