POL-SN: Mehrere Radfahrer nach Unfällen am 23.5. verletzt

Schwerin (ots) - In Schwerin kam es am heutigen Vormittag zu einem Vegetationsbrand: Gegen 11.00 Uhr wurde bekannt, dass in dem Waldstück zwischen Ziolkowskistraße und Consrader Weg ein Feuer ausgebrochen war, so dass die Berufsfeuerwehr Schwerin zu einem etwa zweistündigen Löscheinsatz kam. Ingesamt brannte aus ...

mehr