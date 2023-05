POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Brand eine Waldstückes, Verhaltenshinweise zur Verhütung von Waldbränden

Schwerin (ots) - Eine Geburtstagsfeier unter Jugendlichen endete für den Jubilar am Wochenende im Krankenhaus. Mehrere deutsche Jugendliche kamen am Samstagabend in Schwerin Friedrichsthal zusammen um in den Geburtstag eines Freundes hinein zu feiern. Hierbei wurde auch Alkohol konsumiert. Ersten Erkenntnissen nach soll von einem nicht eingeladenen Partybesucher hochprozentiger Schnaps in mind. eine andere Flasche ...

mehr