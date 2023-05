Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Nachtrag: Polizeieinsätze in Zusammenhang mit den Herrentagsfeierlichkeiten

Schwerin (ots)

Nachdem bereits am Freitag über mehrere Körperverletzungsdelikte im Zusammenhang mit den Herrentagsfeierlichkeiten berichtet wurde, wurden der Polizei über das Wochenende weitere Diebstahlshandlungen bekannt. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurden den bekannten Geschädigten im Bereich der Schwimmenden Wiesen und an der Burgseepromenade u.a. Taschen, Smartphones und auch eine Musikbox entwendet. In einem Fall wurde einem 32-jährigen Schweriner das gesamte Portmonee mit einer mittleren dreistelligen Bargeldsumme aus dem Führerhaus seines LKWs entwendet, als er im Bereich der Freilichtbühne einen Anhänger ankuppeln wollte. Der Vorfall ereignete sich gegen 04:00 Uhr am Freitagmorgen. Der Geschädigte konnte drei flüchtenden Personen Richtung Schlossgarten wahrnehmen. Zeugen von Straftaten werden grundsätzlich gebeten sich bei der Polizei zu melden, so auch in diesen Fällen. Hinweise können über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder telefonisch unter 0385/5180-2224 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell